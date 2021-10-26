Власти Украины во главе с Владимиром Зеленским и его командой вошли в свой первый глубокий кризис. Такое мнение выразил на днях украинский политолог Вадим Карасев на пресс-конференции в Интерфакс-Украина

По его словам, в стадию невозможности реализации, в частности, перешел «формальный проект Зеленского и его ближайшего окружения по консолидации власти и по созданию полуавторитарной волевой модели». «Репрессии не работают». Погребинский о том, как Зеленский попытается удержаться у власти © Владимир Трефилов

«Сегодняшний кризис состоит в стратегии Зеленского по авторизации консолидации власти через поляризацию политических сил — вот вам [Виктор] Медведчук, вот вам [Петр] Порошенко. И через имитацию с одной стороны для Запада реформ, а с другой стороны для политической общественности имитацию войны с Россией, она (стратегия — ред.) зашла в тупик», — заявил он.

Президентский рейтинг Зеленского, по данным Киевского международного института социологии, упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%. В то же время рейтинг уволенного президентской командой с должности спикера Рады Дмитрия Разумкова за полгода вырос почти в два раза.