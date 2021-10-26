Политический эксперт Михаил Чаплыга высмеял заявления внештатного советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича о теоретической возможности пуска украинских ракет в сторону Москву. Свое мнение 25 октября он выразил в эфире телеканала «Первый независимый»

«Доиграются»: Арестович припугнул Россию украинскими ракетами © Алексей Арестович/Фейсбук

«Например, взорваться, что-то уничтожить. То есть, она должна нести какой-то заряд. Вопрос, какой заряд может нести та ракета, которую хочет направить господин Арестович. Из всего арсенала, который я себе представляю, очевидно, она может нести кизяки с целью деморализации противника», — заявил он.

Именно те кизяки, подчеркнул Чаплыга, на которые власти Украины перевели промышленность страны, потому что не хватает газа.

Ранее внештатный советник главы Офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович 24 октября пригрозил России украинскими ракетами, которые якобы будут направлены на Москву в ближайшее время. Причиной для этого он назвал работу над ракетной программой. Арестович выразил уверенность в том, что ракеты оперативно-тактического уровня «смогут доставать до Москвы».