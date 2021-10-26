«Уже полчаса все хорошо»: Полякова созналась, что «угостила» горничную каннабисом
«Уже полчаса все хорошо»: Полякова созналась, что «угостила» горничную каннабисом
© Оля Полякова/Инстаграм
Младшая дочь Поляковой Алиса решила нестандартно отметить первый юбилей в жизни — десять лет.

«Классная была бомж-пати. Были ее лучшие друзья-бомжи. Был бомж Аркадий, Василий, Олег. Мы сделали им мини-свалку, где были старые телевизоры со свалки. Они потом их побили бейсбольными битами. Они съели крутой торт», — поведала певица.

По словам Поляковой, это своеобразный протест ее дочки против «навязанных обществом ярлыков» — что девочка должна ходить в платьях и быть вежливой. Настоящих ли бездомных позвали на мероприятие, или так называют себя друзья-школьники Алисы, мать именинницы не уточнила.

На прошлый день рождения Полякова подарила младшей наследнице ящерицу и устроила вечеринку в стиле «Парка Юрского периода».