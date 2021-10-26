Ранее стало известно, что власти Великобритании ведут переговоры с Киевом о поставках самонаводящихся ракет класса «воздух-земля» Brimstone. По словам экс-заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игоря Романенко, новыми ракетами могут оснастить украинские корабли, благодаря чему они «станут настоящей угрозой» для Военно-морского флота России.
Для того, чтобы провести его замену, было решено не строить не только линейку эсминцев, но и было решено переделать готовый на 18% эсминец во фрегат, чтобы у них был хоть один фрегат, пояснил специалист.
«Имеющиеся корветы тоже имеют крайне ограниченную боевую готовность, остальной флот представлен катерами», — указал Евсеев.
Что касается переговоров с Британией, то появление у Украины ракетных катеров для Черноморского флота не является угрозой, но это вызов, который, по-видимому, потребует принятия дополнительных решений военно-прикладного характера для сдерживания угрозы со стороны Украины, заключил собеседник издания.
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