В настоящее время ВМС Украины ничего из себя не представляет. Флагман украинского флота фрегат «Гетман Сагайдачный» находится в категории списания, заменить его должным образом пока не удается. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Владимир Евсеев: войну России с Украиной могут спровоцировать лишь США © РИА Новости, Нина Зотина Игоря Романенко, новыми ракетами могут оснастить украинские корабли, благодаря чему они «станут настоящей угрозой» для Военно-морского флота России.

Для того, чтобы провести его замену, было решено не строить не только линейку эсминцев, но и было решено переделать готовый на 18% эсминец во фрегат, чтобы у них был хоть один фрегат, пояснил специалист.

«Имеющиеся корветы тоже имеют крайне ограниченную боевую готовность, остальной флот представлен катерами», — указал Евсеев.

Что касается переговоров с Британией, то появление у Украины ракетных катеров для Черноморского флота не является угрозой, но это вызов, который, по-видимому, потребует принятия дополнительных решений военно-прикладного характера для сдерживания угрозы со стороны Украины, заключил собеседник издания.

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