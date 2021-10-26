Политэксперт Михаил Чаплыга указал на неадекватность заявлений внештатного советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, который мечтает о пуске ракет в сторону Москвы в то время, когда Киев изо всех сил пытается организоваться встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое мнение 25 октября он выразил в эфире «Первого независимого»

По его словам, после заявлений Арестовича, которые разрушают имидж Украины на международной политической арене, в России формируется образ «немножко неадекватной» страны. Арестович похвастал военным превосходством Украины над большинством стран НАТО © Алексей Арестович/Фейсбук

«Конечно, можно сказать, что этот человек немножко не в себе и что-то ляпает. Но когда такой человек ляпает… Но я думаю, что стоило бы поинтересоваться соответствующим службам у господина Арестовича, кто ему поставил такую задачу, особенно сейчас, озвучить такую вещь», — заявил Чаплыга.

Внештатный советник главы Офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович 24 октября пригрозил России украинскими ракетами, которые якобы будут направлены на Москву в ближайшее время. Арестович выразил уверенность в том, что ракеты оперативно-тактического уровня «смогут доставать до Москвы».