В Донбассе в зоне боевых действий сейчас находятся только контрактники, а не призывники, и даже жителям Харьковской области все равно, что происходит на территории Донбасса, потому что их это напрямую не касается, уточнил специалист.
«Конечно, я не жду, что украинцы будут встречать с цветами русских солдат, если они будут вынуждены очищать эту территорию от бандеровцев. Слишком сильно поработала украинская пропаганда, слишком усердно украинские власти выдавливали из страны пророссийских граждан. Поэтому украинцы будут как минимум бояться встречать русских военнослужащих с цветами, но вести активные боевые действия по примеру бандеровцев они не будут», — уверен Евсеев.
Другой вопрос, что и Россия не собирается воевать на территории Украины, если ее не вынудит к этому попытка геноцида русскоязычного населения, потому что для России важнее стабильность, чем боевые действия, и Россия идет на войну лишь тогда, когда у нее не остается другого выбора, заключил собеседник издания.
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