Те люди, которые говорят, что украинцы готовы вести партизанскую войну против российских войск, абсолютно не учитывают менталитет украинцев. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Владимир Евсеев: войну России с Украиной могут спровоцировать лишь США © РИА Новости, Нина Зотина

«Конечно, я не жду, что украинцы будут встречать с цветами русских солдат, если они будут вынуждены очищать эту территорию от бандеровцев. Слишком сильно поработала украинская пропаганда, слишком усердно украинские власти выдавливали из страны пророссийских граждан. Поэтому украинцы будут как минимум бояться встречать русских военнослужащих с цветами, но вести активные боевые действия по примеру бандеровцев они не будут», — уверен Евсеев.

Другой вопрос, что и Россия не собирается воевать на территории Украины, если ее не вынудит к этому попытка геноцида русскоязычного населения, потому что для России важнее стабильность, чем боевые действия, и Россия идет на войну лишь тогда, когда у нее не остается другого выбора, заключил собеседник издания.

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