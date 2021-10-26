Локдаун на Украине напрямую зависит от того, как центральные власти решат вопрос с отоплением. Об этом на днях завил экономический эксперт Юрий Гаврилечко в интервью YouTube-каналу «Акценты»

«Я думаю, это будет зависеть от того, насколько она (власть — ред.) решит вопрос с отоплением. Если не решит вопрос с отоплением, то, скорее всего, будет делать все, чтобы закрыть. И первые предпосылки к этому уже есть. В частности, с 21-го числа перемещения между областями будет затруднено», — заявил он.

СНБО запретил отключать отопление зимой - Данилов © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк Юрий Витренко признал, что Украина испытывает дефицит в 10 млрд кубометров газа для прохождения отопительного сезона, который якобы может быть покрыт за счет собственной добычи, но в далеком будущем.

На Украине начались проблемы с отоплением. Мэры и главы администраций ряда областей заявили, что, несмотря на подписанный с Кабмином меморандум о том, что цены на газ весь отопительный сезон повышаться не будут, правительство не смогло учесть все проблемы. Поэтому больницы и другие учреждения социальной сферы начинают «замерзать», а платить по завышенным тарифам местным бюджетам нечем.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина находится на пороге пика эпидемии коронавируса. Он спрогнозировал, что в такой ситуации от последствий инфекции в стране ежесуточно будет умирать 1 тыс. человек.