По данным за ковидный 2020 год товарооборот между Россией и Украиной упал на 13,4% по сравнению с 2019 годом и составил 9,9 миллиардов долларов, с положительным сальдо в сторону России. Россия экспортировала на Украину продукции на 6,3 миллиардов долларов, а импортировала украинской продукции, соответственно, на 3,6 миллиарда.
Для них, наоборот, это будет отличный повод для пиара и прекрасная возможность просить мировое сообщество оказать Украине помощь, которую украинские чиновники всю растащат. А простые люди будут за это расплачиваться — непомерными тарифами, ценами на продукты и топливо, уверен эксперт.
«Мы должны понимать, что несмотря ни на что, на Украине есть большое количество наших сторонников. И это простые люди, которые разделяют наши ценности. О них надо всегда думать, когда принимаются решения по Украине.
По его мнению, эта власть на Украине ненадолго, они уйдут, и придется разгребать весь тот бардак в отношениях между странами, который они устроили. И важным моментом будут настроения в обществе, уровень поддержки политиков, несущих конструктив в двусторонние отношения.
А если из-за необдуманной санкционной политики мы не сможем донести наши посылы простым людям, то нам сложно будет взаимодействовать в будущем, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.