Когда мы говорим о серьезных экономических санкциях России в отношении Украины — вплоть до блокады — мы должны понимать, что в первую очередь пострадают рядовые украинские граждане. Политиков это не коснется. Об этом рассказал один из лидеров харьковского Антимайдана Александр Александровский в интервью изданию Украина.ру

Александр Александровский: В Украине проводятся опаснейшие исследования

Для них, наоборот, это будет отличный повод для пиара и прекрасная возможность просить мировое сообщество оказать Украине помощь, которую украинские чиновники всю растащат. А простые люди будут за это расплачиваться — непомерными тарифами, ценами на продукты и топливо, уверен эксперт.

«Мы должны понимать, что несмотря ни на что, на Украине есть большое количество наших сторонников. И это простые люди, которые разделяют наши ценности. О них надо всегда думать, когда принимаются решения по Украине.

По его мнению, эта власть на Украине ненадолго, они уйдут, и придется разгребать весь тот бардак в отношениях между странами, который они устроили. И важным моментом будут настроения в обществе, уровень поддержки политиков, несущих конструктив в двусторонние отношения.

А если из-за необдуманной санкционной политики мы не сможем донести наши посылы простым людям, то нам сложно будет взаимодействовать в будущем, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.