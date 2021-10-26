Отрицательное общественное настроение в отношении президента Украины Владимира Зеленского будет подталкивать его команду к тому, чтобы действовать более осторожно лично для себя. Такое мнение выразил украинский политолог Михаил Погребинской 24 октября в эфире телеканала «Первый независимый»

«Я думаю, что мы сейчас зашли в новую фазу политического состояния украинской правящей и околоправящей элиты… Сейчас они стали на пороге того, что нужно принимать какие-то решения. Либо остановиться в этом беспределе… либо его усиливать. А будет ли готова чиновничья кампания к усилению? Глядя на данные опроса общественного мнения, мой опыт говорит, что начнет не то, что бы сдавать шефа… Начнет действовать более осторожно…. Чтобы когда Зеленский уже не будет в президентском кресле, чтобы к ним не пришли и не объявили обвинение в злоупотреблении служебном положением», — заявил эксперт.

При этом Погребинский выразил мнение, что на второй срок Зеленский точно не пройдет и предупредил судей и чиновников задуматься о том, что президент может не удержаться и до конца текущего.

Ранее Погребинский отметил, что опрос Киевского международного института социологии (КМИС) указал на то, что украинцам не просто не нравятся какие-то поступки Зеленского, они недовольны всеми последними его действиями и его команды.

Президентский рейтинг Зеленского, по данным КМИС упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%. В то же время рейтинг уволенного президентской командой с должности спикера Рады Дмитрия Разумкова за полгода вырос почти в два раза.