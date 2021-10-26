Опрос Киевского международного института социологии указал на то, что украинцам не просто не нравятся какие-то поступки президента Украины Владимира Зеленского, они недовольны всеми последними его действиями и его команды. Такое мнение выразил украинский политолог Михаил Погребинский 24 октября в эфире телеканала «Первый независимый»

«Там есть принципиально новая характеристика ситуации. Людей спрашивают — как вы считаете, Зеленский воровал вместе с [Игорем] Коломойским?… И большинство говорит — да, мы так считаем. Как вы относитесь к тому, что отправили в отставку [Дмитрия] Разумкова? Плохо относимся… А что вы думаете об истории с "Вагнергейтом"? Власть виновата. Это меняет сегодняшнюю конфигурацию общественного мнения, когда все последние действия президента воспринимаются, как провал доверия к главе государства и его команде», — заявил он.

Зеленскому придется «унижаться» перед Путиным - Корнейчук © Facebook, Дмитрий Корнейчук

Президентский рейтинг Владимира Зеленского, по данным КМИС упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%. В то же время рейтинг уволенного президентской командой с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова за полгода вырос почти в два раза.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 октября в интервью телеканалу ICTV рассказал, как получал деньги от бизнесмена Игоря Коломойского через офшоры за продукцию студии «Квартал 95», когда еще не был главой государства. Он отметил, что ему было невыгодно, когда плата производилась через офшоры, поскольку ему приходилось платить налоги для того, чтобы использовать их на Украине.