Большинство украинцев больше не верят риторике президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение выразил украинский политолог Михаил Погребинский 24 октября в эфире телеканала «Первый независимый»

«Мне кажется, что, когда Зеленский начинает говорить без бумажки, то есть без того, что ему написали, то он начинает себя дискредитировать. Даже те, кто не очень в политике, понимают, что президент наговорил всякую чепуху. Для этого не нужно никакого специального образования», — заявил он.

У Порошенко рассказали, как Зеленский пытается подмять под себя весь русскоязычный электорат © president.gov.ua

На прошлой неделе был опубликован опрос КМИС, согласно которому президентский рейтинг Зеленского упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%. В то же время рейтинг уволенного президентской командой с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова за полгода вырос почти в два раза.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 октября в интервью телеканалу ICTV рассказал, как получал деньги от бизнесмена Игоря Коломойского через офшоры за продукцию студии «Квартал 95», когда еще не был главой государства. Он отметил, что ему было невыгодно, когда плата производилась через офшоры, поскольку ему приходилось платить налоги для того, чтобы использовать их на Украине.