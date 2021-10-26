«Возможно, тактически они куда-то и углубятся. А дальше что? Очередные котлы?», — задается вопросом эксперт.
Понятно, что армия ДНР/ЛНР сейчас не в лучшем состоянии, но и ВСУ сейчас — не образца 2014 года в плане мотивации, когда в Киеве, в центральной части и на западе люди самоотверженно шли в военкоматы, думая, что это какая-то священная война с внешним захватчиком, указал Мединский.
Те, кто служит на передовой, не хотят становиться могильщиками сами себе. В наступление никто с большим энтузиазмом не пойдет, добавил он.
Есть отдельные боеспособные части, но это точно небольшая часть ВСУ, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.