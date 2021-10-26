Теоретически Украина может развязать очередную острую фазу боев в Донбассе. Но нужно понимать, что даже закупка ВСУ 24 турецких бепилотников все равно серьезно ситуацию не изменит. Об этом рассказал экс-участник силовой операции Киева в Донбассе Александр Мединский в интервью изданию Украина.ру

Александр Мединский: кто он © Facebook/Александр Мединский

Понятно, что армия ДНР/ЛНР сейчас не в лучшем состоянии, но и ВСУ сейчас — не образца 2014 года в плане мотивации, когда в Киеве, в центральной части и на западе люди самоотверженно шли в военкоматы, думая, что это какая-то священная война с внешним захватчиком, указал Мединский.

Те, кто служит на передовой, не хотят становиться могильщиками сами себе. В наступление никто с большим энтузиазмом не пойдет, добавил он.

Есть отдельные боеспособные части, но это точно небольшая часть ВСУ, заключил собеседник издания.

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