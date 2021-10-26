Большая часть населения Украины, особенно на востоке страны, была бы не против жить в союзном государстве с Россией. К этому все шло до переворота 2014 года. Об этом рассказал общественный деятель и видеоблогер Александр Мединский в интервью изданию Украина.ру

Александр Мединский: кто он © Facebook/Александр Мединский

По его мнению, схожая проблема стоит и перед Белоруссией, поскольку президент Александр Лукашенко мог бы стать «губернатором Белоруссии», но он хотел что-то другое для себя и опасается быть «поглощенным» российской элитой.

«Но одно дело хотелки, а другое дело — исторический процесс. Если на Украине произойдет сценарий Афганистана, никто у этих ребят спрашивать не будет. Они просто начнут расталкивать всех локтями, чтобы улететь в «Боинге», не цепляясь за шасси», — категоричен Мединский.

По-доброму никто уходить не будет. Но когда Украина будет предоставлена сама себе, начнется совершенно другой разговор, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.