Проблема заключается в том, что у политического руководства страны, «пророссийского» или «прозападного», одна задача — доступ к самому прибыльному бизнесу на Украине — к ее бюджету, и если Украина каким-то образом станет частью России, то такого доступа у них не будет, пояснил эксперт.
По его мнению, схожая проблема стоит и перед Белоруссией, поскольку президент Александр Лукашенко мог бы стать «губернатором Белоруссии», но он хотел что-то другое для себя и опасается быть «поглощенным» российской элитой.
«Но одно дело хотелки, а другое дело — исторический процесс. Если на Украине произойдет сценарий Афганистана, никто у этих ребят спрашивать не будет. Они просто начнут расталкивать всех локтями, чтобы улететь в «Боинге», не цепляясь за шасси», — категоричен Мединский.
По-доброму никто уходить не будет. Но когда Украина будет предоставлена сама себе, начнется совершенно другой разговор, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.