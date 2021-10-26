«Практически уничтожено ракетостроение, авиастроение, танкостроение. Его еще допилят окончательно, чтобы разогнать специалистов. «Мотор Сич» окончательно добьют, чтобы китайцы не получили доступ к технологиям», — категоричен эксперт.
США не будут вкладывать большие деньги в Украину, но выделять небольшие средства для имитации войны с Россией и поддержания напряженности в регионе они будут, для США это ненакладно, уточнил Мединский.
США могут бросить Украину, но все будет зависеть не от ситуации на Украине, а от положения дел в соперничестве с Китаем, с Россией и от того, как пойдут дела в Европе, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.