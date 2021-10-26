Украина идеально подходит для Запада в плане контроля за продуктовым рынком. Украина также интересна в качестве источника сырья. Еще есть ряд активов, которые нужно уничтожить, чтобы раз и навсегда похоронить любую конкуренцию. Об этом рассказал общественный деятель и видеоблогер Александр Мединский в интервью изданию Украина.ру

Александр Мединский: кто он © Facebook/Александр Мединский

США не будут вкладывать большие деньги в Украину, но выделять небольшие средства для имитации войны с Россией и поддержания напряженности в регионе они будут, для США это ненакладно, уточнил Мединский.

США могут бросить Украину, но все будет зависеть не от ситуации на Украине, а от положения дел в соперничестве с Китаем, с Россией и от того, как пойдут дела в Европе, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.