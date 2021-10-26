Киев сам по себе не может создать проблемы России. Киев может лишь выступить инструментом в чьей-то игре, но он и так этим инструментом выступает. Об этом рассказал общественный деятель и видеоблогер Александр Мединский в интервью изданию Украина.ру

Александр Мединский: кто он © Facebook/Александр Мединский Дмитрий Кулеба заявил, что президент Владимир Зеленский готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, Зеленский будет «общаться с Путиным с наступательных позиций», и эта встреча доставит Путину «много дискомфорта». Он также пообещал «создать серьезные проблемы» для РФ, если Москва не согласится на условия Киева.

Эксперт отметил, что если Украина перекроет транзит газа через свою территорию, то Европа окончательно поймет, что строительство «Северных потоков» было насущной необходимостью, а не блажью.

«Развязать очередную острую фазу боев в Донбассе? Так даже закупка ВСУ этих 24 «байрактаров» все равно серьезно ситуацию не изменит. Возможно, тактически они куда-то и углубятся. А дальше что? Очередные котлы?», — задается вопросом Мединский.

Что касается политического плана, то депутат Гончаренко и так «бегает с дурацкими майками в ПАСЕ», но даже европейцы относятся к нему как к невоспитанному человеку, который позорит свою страну и нарушает принципы европейского парламентаризма, подчеркнул публицист.

«Если они сделают еще что-то такое, то на них посмотрят как на дурачков и всерьез воспринимать не будут. Опять направят катер чтобы протаранить Крымский мост? Это глупо», — добавил он.

Поэтому все эти заявления Кулебы — исключительный пиар, ничего более, заключил собеседник издания.

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