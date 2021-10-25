Девять стран Европейского Союза, в том числе Германия и Австрия, выступили против фундаментальных реформ энергорынка ЕС, сообщает AP 25 октября

На 26 октября назначено экстренное совещание министров энергетики стран ЕС, где должны будут среди прочего рассматриваться рецепты преодоления нынешнего энергетического кризиса, однако выработать единый ответ на этот вызов 27 стран-участниц объединения не смогли.

Франция и Испания призывают к фундаментальной реформе энергорынка, в частности, к созданию единого покупателя газа, который будет формировать резерв на случай критических ситуаций.

Однако Германия, Австрия, Нидерланды, Дания, Ирландия, Финляндия, Латвия, Эстония и Люксембург считают, что трудности носят временный характер и никаких серьезных изменений в регулирование энергорынка вносить не следует.

«Так как скачки цен вызывают глобальные подвижки, нам следует быть очень осторожными, прежде чем вмешиваться в структуру внутренних энергетических рынков», — говорится в декларации этих девяти стран, обнародованной 25 октября.

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Как известно, газовый кризис в ЕС случился из-за просчетов руководства Евросоюза, которое чересчур увлеклось «зеленой» энергетикой и вынудило европейские энергокомпании снизить добычу газа, и роста спроса на газ в Азии, в результате чего все свободные объемы «голубого топлива» ушли на азиатский рынок.