На 26 октября назначено экстренное совещание министров энергетики стран ЕС, где должны будут среди прочего рассматриваться рецепты преодоления нынешнего энергетического кризиса, однако выработать единый ответ на этот вызов 27 стран-участниц объединения не смогли.
Франция и Испания призывают к фундаментальной реформе энергорынка, в частности, к созданию единого покупателя газа, который будет формировать резерв на случай критических ситуаций.
Однако Германия, Австрия, Нидерланды, Дания, Ирландия, Финляндия, Латвия, Эстония и Люксембург считают, что трудности носят временный характер и никаких серьезных изменений в регулирование энергорынка вносить не следует.
«Так как скачки цен вызывают глобальные подвижки, нам следует быть очень осторожными, прежде чем вмешиваться в структуру внутренних энергетических рынков», — говорится в декларации этих девяти стран, обнародованной 25 октября.
В документе говорится, что страны-подписанты не поддержат реформу энергетического рынка на экстренном совещании глав Минэнерго.
Как известно, газовый кризис в ЕС случился из-за просчетов руководства Евросоюза, которое чересчур увлеклось «зеленой» энергетикой и вынудило европейские энергокомпании снизить добычу газа, и роста спроса на газ в Азии, в результате чего все свободные объемы «голубого топлива» ушли на азиатский рынок.