Планы Венгрии по возвращению своих «исторических земель» добавляют беспокойства президенту Украины Владимиру Зеленскому, говорится в статье, опубликованной 24 октября в американской газете «Нэшнл Интерест»

Зеленский, президент беднейшей страны Европы, сталкивается с огромными проблемами — «русским сепаратизмом» на Востоке страны, возрождающимся популизмом и невероятной коррупцией в парламенте, коррумпированными судами, засильем олигархов и недостаточным вниманием Запада, указывает газета.

Планы Зеленского по быстрой интеграции в блок НАТО не осуществились, и есть ещё одна проблема, которая может им помешать — Венгрия.

В статье описывается Закарпатье, многонациональный регион, где живут гуцулы, румыны, венгры и евреи, и где население более толерантно, чем в других частях страны.

Личные отношения между венграми и украинцами хорошие, утверждается в статье, но отношения между Будапештом и Киевом — другое дело.

«Венгрия регулярно блокирует дальнейшую интеграцию Украины в НАТО и упорно поднимает шум из-за языковой проблемы на Западной Украине», — отмечает автор.

Однако в статье не разъясняется, в чём же суть данной языковой проблемы, отмечая только, что она «радует президента России Владимира Путина». Венгрия отказалась разблокировать диалог НАТО-Украина © пресс-служба президента Украины

Там лишь говорится о том, что Будапешт создал сеть школ, где венгерские дети получают образование на родном языке, что существуют влиятельные региональные СМИ на венгерском языке и что у многих местных жителей, помимо украинского, имеются и венгерский паспорт.

Читателю остаётся только гадать, почему это может быть проблемой в столь толерантном регионе.

Ничего не говорится о принятом в 2017 году законе Украины «Об образовании», в соответствии с которым предусмотрен постепенный перевод школьного образования на украинский язык, по поводу которого выразила озабоченность Парламентская ассамблея Совета Европы, и из-за которого Венгрия, собственно, и «поднимает шум».

Именно в ответ на притеснения соотечественников на Украине Венгрия уже заблокировала диалог Киева и НАТО. Венгрия ответила на претензии Украины по газовому контракту с РФ © CC0, Pixabay

Еще одним ответом стало заключение нового контракта с «Газпромом», по которому газ будет поставляться в Венгрию в обход Украины, что вызвало практически панику у киевского режима.

Как отмечал политолог Руслан Бортник, украинская власть испортила отношения не только с Будапештом, но и вообще со всеми своими соседями, так что стоит ожидать обострения отношений Киева с Польшей, Румынией, Словакией и Чехией.