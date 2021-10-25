Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что украинская ГТС находится в крайне изношенном состоянии и может не выдержать увеличения объемов прокачки газа.
Москва неоднократно заявляла, что готова нарастить поставки газа в Европу после того, как будет введен в строй газопровод «Северный поток — 2».
«Я думаю, что Россия в состоянии увеличить добычу газа, а значит — и его поставки», — сказал Хохштейн в ходе онлайн-брифинга.
Он также заявил, что из-за европейской бюрократии до марта 2022 года газопровод «Северный поток — 2» не будет сертифицирован и осуществлять по нему поставки в ЕС будет невозможно.
Хохштейн сказал, что Россия должна поставлять дополнительные объемы газа в Европу для того, чтобы «сбить» цены на газ в ЕС, причем делать это «через газопроводы, которые уже в строю», в частности — украинскую ГТС.
Между тем известно, что газовый кризис в ЕС случился из-за просчетов руководства Евросоюза, которое чересчур увлеклось «зеленой» энергетикой и вынудило европейские энергокомпании снизить добычу газа, и роста спроса на газ в Азии, в результате чего все свободные объемы «голубого топлива» ушли на азиатский рынок и Европа осталась без газа.
Как отмечал депутат Госдумы Константин Косачев, говоря о ситуации с газоснабжением ЕС, Россия не может за свой счет исправлять ошибки, которые не совершала.