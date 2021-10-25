Россия может и должна нарастить поставки газа в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС), сказал советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн. Его слова приводит РИА Новости 25 октября

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что украинская ГТС находится в крайне изношенном состоянии и может не выдержать увеличения объемов прокачки газа.

Москва неоднократно заявляла, что готова нарастить поставки газа в Европу после того, как будет введен в строй газопровод «Северный поток — 2».

«Я думаю, что Россия в состоянии увеличить добычу газа, а значит — и его поставки», — сказал Хохштейн в ходе онлайн-брифинга.

Он также заявил, что из-за европейской бюрократии до марта 2022 года газопровод «Северный поток — 2» не будет сертифицирован и осуществлять по нему поставки в ЕС будет невозможно.

Хохштейн сказал, что Россия должна поставлять дополнительные объемы газа в Европу для того, чтобы «сбить» цены на газ в ЕС, причем делать это «через газопроводы, которые уже в строю», в частности — украинскую ГТС.

Между тем известно, что газовый кризис в ЕС случился из-за просчетов руководства Евросоюза, которое чересчур увлеклось «зеленой» энергетикой и вынудило европейские энергокомпании снизить добычу газа, и роста спроса на газ в Азии, в результате чего все свободные объемы «голубого топлива» ушли на азиатский рынок и Европа осталась без газа.

Как отмечал депутат Госдумы Константин Косачев, говоря о ситуации с газоснабжением ЕС, Россия не может за свой счет исправлять ошибки, которые не совершала.