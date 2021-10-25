В России обнаружена мутация коронавируса АY.4.2, ранее распространившаяся в Великобритании, сообщило информационное агентство «РИА Новости» 25 октября со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову

«У нас мы её увидели здесь, в Москве и Подмосковье, три таких случая, и очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит», — сказала Попова в эфире Первого канала.

Агентство также сообщило, со ссылкой на Агентство по здравоохранению Великобритании, что данный вариант штамма «дельта» может иметь более высокие темпы распространения.

В течение последнего месяца в Российской Федерации происходит резкое увеличение заболеваемости и смертности от COVID-19. Коронавирус убил больше 64 тысяч украинцев © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Начиная с середины октября, ежедневное количество зарегистрированных заболевших коронавирусом превышает 30 тысяч человек, скончавшихся — тысячу человек.

Рост числа заболевших COVID-19 в настоящее время наблюдается во многих странах Европы, однако в странах с низким уровнем вакцинации населения, таких, как РФ, Украина и Румыния, смертность бьёт печальные рекорды.