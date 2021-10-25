На Украине процветает нацизм и переписывание истории, власти чествуют военных преступников и поощряют неонацистские организации на государственном уровне. Об этом говорится в докладе Министерства иностранных дел Российской Федерации, опубликованном на сайте ведомства 25 октября

«Нацизм на Украине в большом почете»: Песков уточнил официальную позицию Кремля © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк докладу МИД, на Украине зафиксирован весь спектр проявлений линии на героизацию нацизма на государственном уровне. В том числе героизируются пособники нацистов, признанные преступниками решением Нюрнбергского трибунала.

«Наибольшей последовательностью отличаются усилия нынешних киевских властей по переписыванию истории и пропаганде неонацизма. Агрессивно внедряемые искаженные трактовки исторических событий, умаляющие роль и вклад СССР в победу над нацизмом, нацелены на разрушение исторической памяти украинского народа о событиях Великой Отечественной войны», — отмечается в докладе.

Киевские власти проводят фальсификаторскую политику в вопросах истории, обеляя коллаборационистов и пытаясь вычеркнуть из истории украинского народа такие памятные даты, как 9 мая — День Победы СССР над германским нацизмом, подчеркнули в МИД РФ.

На Украине принят закон о декоммунизации, приравнявший советский строй к нацизму, в это же время чествуются националисты из ОУН и УПА*, члены батальонов украинских коллаборантов «Роланд» и «Нахтигаль», поддерживается деятельность современных неонацистских боевых подразделений.

Отмечается, что такую политику власти Украины проводят с целью культивации националистического настроя среди широких масс населения.

* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ