Россия готова к любому развитию событий. Апрельские учения наглядно показали, что Россия способна в сжатые сроки развернуть группировку войск в 200 тысяч человек, которой достаточно для того, чтобы ликвидировать весь украинский потенциал. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Владимир Евсеев: войну России с Украиной могут спровоцировать лишь США © РИА Новости, Нина Зотина Алексей Арестович предсказал «конец России» в случае «нападения» на Украину. Он также заявил, что Украина будет вести диверсионную деятельность в России в случае «полномасштабной агрессии» со стороны Москвы.

«На Западе это всем понятно. Это не доходит только до украинцев», — подчеркнул специалист.

Россия имеет достаточно войск, чтобы решить украинскую проблему силой. Другое дело, что Россия не хочет этим заниматься, потому что она как ответственное государство и постоянный член Совбеза ООН пытается с Украиной договориться, пояснил Евсеев.

Но если на смену Владимиру Зеленскому, который на самом деле не отвечает ни за что, кроме своего стула, на котором сидит, и полностью зависит от американцев, придет ярый националист вроде того, что дал разрешение командирам на ведение огня на поле боя, и начнет безумную операцию в Донбассе, то Украина перестанет существовать в нынешних границах. Но это будет не вина России. Это будет вина того агрессора, которого за это накажут, заключил собеседник издания.

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