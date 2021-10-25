Нагрузка на морги Симферополя резко увеличилась из-за роста смертности среди пациентов с COVID-19, сообщило 25 октября информационное агентство РИА Новости со ссылкой на и.о. министра здравоохранения Республики Крым Константина Скорупского

За минувшие сутки в Крыму выявили 655 заразившихся коронавирусом, что является очередным максимумом при непрерывном увеличении данного показателя со 2 октября, 12 человек с COVID-19 скончались. Из-за COVID-19 Севастополь окружили блокпостами © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«Прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить существующие [морги] и производить хранение тел умерших в более-менее надлежащем состоянии», — заявил глава крымского vинздрава.

В настоящее время многие страны Европы сталкиваются или недавно столкнулись с очередной «волной» заболеваемости COVID-19. Указом президент РФ Владимира Путина в РФ вводится ряд ограничений, призванных снизить рост числа случаев коронавируса. Ранее сообщалось, что в Севастополе установят блок-посты на период нерабочей недели до 8 ноября. Въезд в город туристов будет осуществляться при наличии QR-кодов.