На вопрос журналиста, является ли Россия агрессором, и. о. мэра Харькова ответил утвердительно.
«Я очень хочу, чтобы у нас были действительно нормализовались отношения с РФ и было бы, конечно, хорошо, но есть определенные глобальные вопросы. Есть Крым, Донецк, Луганск и, конечно, без решения этих вопросов нормализации отношений не может быть априори», — заявил Терехов.
По его словам, речь идет об «освобождении» этих территорий.
После смерти Геннадия Кернеса в 2020 году обязанности мэра Харькова временно исполняет Игорь Терехов. Выборы градоначальника назначены на 31 октября.