Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов сказал, что готов к налаживанию отношений с Россией, однако РФ должна «вернуть» Крым и неподконтрольный Украине Донбасс. Об этом он заявил в интервью главреду «Левого берега» Соне Кошкиной на Youtube-канале KishkiNa

Ирина Билык на концерте поддержала «верного Кернесу» Терехова © Ирина Билык/Инстаграм

«Я очень хочу, чтобы у нас были действительно нормализовались отношения с РФ и было бы, конечно, хорошо, но есть определенные глобальные вопросы. Есть Крым, Донецк, Луганск и, конечно, без решения этих вопросов нормализации отношений не может быть априори», — заявил Терехов.

По его словам, речь идет об «освобождении» этих территорий.

После смерти Геннадия Кернеса в 2020 году обязанности мэра Харькова временно исполняет Игорь Терехов. Выборы градоначальника назначены на 31 октября.