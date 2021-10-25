В МИД РФ считают, что необходимо наблюдать за попытками создания Украиной ракетных систем, хотя эти попытки, скорее всего, будут неудачными. Об этом заявил 25 октября руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24»

«Опасаться, конечно, можно, готовиться к этому нужно. Но, судя по опыту Украины последних десяти, может быть, ещё больше лет, все попытки что-либо произвести на основе советских разработок приводят к пародии на изделия», — заявил российский дипломат.

Напомним, что 24 октября внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о том, что «в какое-то ближайшее обозримое время» украинские ракеты будут направлены на Москву, до которой они «смогут доставать». «Доиграются»: Арестович припугнул Россию украинскими ракетами © Алексей Арестович/Фейсбук

Ранее в октябре посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина «наконец получит ракетное оружие» от этой страны.

А 10 сентября бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обвинил президента Владимира Зеленского в бездействии в деле обеспечения обороноспособности страны.

В частности, Турчинов пожаловался на срыв планов по созданию украинского мобильного пускового ракетного комплекса, который, по его словам, позволил бы «зачистить» Крымский мост.