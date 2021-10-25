Депутаты городского совета Смелы Черкасской области не видят оснований менять название улицы, названной в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Об этом говорится в ответе на журналистский запрос, передает 25 октября telegraf.com.ua

Журналист издания предложил переименовать улицу Терешковой в честь одного из украинцев, погибших во время конфликта в Донбассе. Он предложил список тех, кто «погибли в войне с Россией и были жителями Смелы».

В Черкасской области разгорелся скандал из-за отказа местных властей переименовать улицу Терешковой © РИА Новости, Василий Малышев / Перейти в фотобанк отказался рассматривать такую возможность.

В ответе подчеркивается, что автор предложения не является жителем Смелы, в то время как горожане ничего не имеют против существующего названия улицы.

Валентину Терешкову украинские националисты критикуют из-за того, что она, будучи депутатом Госдумы, поддержала воссоединение Крыма с РФ. Первую женщину-космонавта в мире называют не иначе как «сторонник оккупации Крыма».

Ранее на депутатов Смелы и другого города Черкасской области, Чигирина, уже пытались давить с целью переименования улицы Терешковой. В сентябре с таким предложением к горсоветам обратился глава движения «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков. Он заявил, что планирует «дожать» местные власти в этом вопросе.

При этом в Киеве и Одессе улицы Терешковой под давлением националистов ранее переименовали.