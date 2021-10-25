Коняхина была концертным директором Ротару. Она рассказала, что, несмотря на близкое общение с легендарной певицей, их нельзя было назвать подругами.
«Для зрителей это потрясающая, милая, улыбчивая женщина, но она словесно тебя может уничтожать… Чашки кофе, общение — все это было. Потом в таком хорошем настроении уходишь, думаешь: „Ну вот, так классно пообщались". А утром приезжаешь за ней на работу, а она тебе слёту по башке, чтобы не расслаблялась», — поделилась Коняхина.
Ранее Ротару обвинила свою экс-директора в мошенничестве и присвоении части денег за концерты. По словам певицы, та получила вместо нее 7 миллионов рублей. Коняхину на 6 лет отправили в тюрьму, ее выпустили на свободу после 3 лет благодаря примерному поведению.
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