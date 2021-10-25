Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» по судебному иску отменила аукционы по доступу к межгосударственным энергоперетокам для импорта-экспорта электроэнергии, однако проведение таких аукционов будет продолжено в обход судебного решения, говорится в сообщении, размещённом 24 октября на сайте компании

26 мая на Украине был принят запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации до 1 октября 2021 года, продлённый впоследствии ещё на месяц. Позднее стало известно, что с ноября поставки электричества из РФ и РБ будут возобновлены с ноября, для чего уже с 22 октября были проведены соответствующие аукционы.

Однако в тот же день компания получила решение суда, согласно которому дальнейшее проведение аукционов было прекращено. Тем не менее, результаты проведённых на 25.10.2021 аукционов не отменяются, а новые аукционы всё равно будут проводиться, заверили в «Укрэнерго».

«О порядке восстановления месячных аукционов по резервному механизму будет сообщено дополнительно», — отметили в компании.

Ранее Минэнерго Украины официально заявляло, что импорт электричества из России и Белоруссии не рассматривается. Однако в стране стремительно развивается энергетический кризис.

23 октября Славянская тепловая электростанция (ТЭС), расположенная в Донецкой области, была остановлена из-за нехватки угля. Украине срочно нужно ввести ЧП из-за энергетического кризиса - Тимошенко © Юлия Тимошенко/скрин видео Facebook

24 октября бывший главный редактор издания «Экономическая правда» Сергей Лямец сообщил о критической нехватке угля на ТЭС Украины и об отъезде украинской делегации в Белоруссию для переговоров о поставках электроэнергии.

«Ирония в том, что Украина практически разорвала отношение с Беларусью и пообещала Литве не закупать электроэнергию с новой белорусской АЭС, которую Лукашенко за деньги Кремля построил на границе с Литвой. С другой стороны, Литва покупает — значит, и нам можно. В крайнем случае, сошлёмся на чрезвычайную ситуацию в энергетике», — написал Лямец.