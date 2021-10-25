Малиновский районный суд Одессы вынес решение, по которому обвиняемых в краже автомагнитолы молодых людей не посадили в тюрьму, а приговорили к испытательному сроку и обязали прочитать несколько художественных произведений из школьной программы. Об этом 25 октября сообщает 112.ua

В январе украинцы 23 и 19 лет украли из автомобиля ВАЗ автомагнитолу, три автодинамика и рычаг коробки передач с пластиковой ручкой на сумму 1455 грн (около 4 тыс. руб.) и автомагнитолу из «Волги».

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Судья решил, что наказание в виде лишения свободы на 3 года будет слишком суровым для обвиняемых, при этом учтено отсутствие у них судимости в прошлом и жизненные обстоятельства. Вместо тюрьмы им назначен год испытательного срока.

Кроме того, судья обязал воров перечитать «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена, «Белый Клык» Джека Лондона, стихотворение Тараса Шевченко «Проходят дни, проходят ночи…».

По его мнению, несмотря на возраст, обвиняемые очень незрелые люди и остановились на уровне развития несовершеннолетних подростков, а чтение поможет им разбираться в человеческих взаимоотношениях и научиться ценить то, что добыто трудом.