Киев отказался от мирного урегулирования в Донбассе и скатывается к методам террористических организаций, написал пресс-секретарь делегации Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский в своем Telegram-канале 25 октября

Он напомнил, что, продолжающиеся обстрелы территории Народных Республик Донбасса вооруженными формированиями Украины (ВФУ) дважды сорвали внеочередное заседание рабочей группы по вопросам безопасности.

«Такое поведение украинского руководства в совокупности с его нелепыми оправданиями захвата наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК демонстрирует только одно: Киев категорически не приемлет достижения мира в Донбассе дипломатическими средствами, скатываясь к методам террористических организаций», — подчеркнул Московский.

Без Великой Отечественной и Донбасса. Новый «темник» должен научить украинцев «правильному» языку © AFP, SERGEI SUPINSKY

Киевский режим обвинил задержанного в проведении разведки позиций ВФУ, однако в ЛНР эту информацию опровергли.

Народная милиция ЛНР обвиняет спецслужбы Украины в применении психотропных веществ и пыток к Андрею Косяку, а Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ — в бездействии в деле освобождения пленного.

Представительство ЛНР в СЦКК заявило о прекращении всех контактов с Киевом и отозвало гарантии безопасности, которые ранее дало на проведение работ у линии соприкосновения.