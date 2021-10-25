Он напомнил, что, продолжающиеся обстрелы территории Народных Республик Донбасса вооруженными формированиями Украины (ВФУ) дважды сорвали внеочередное заседание рабочей группы по вопросам безопасности.
«Такое поведение украинского руководства в совокупности с его нелепыми оправданиями захвата наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК демонстрирует только одно: Киев категорически не приемлет достижения мира в Донбассе дипломатическими средствами, скатываясь к методам террористических организаций», — подчеркнул Московский.
Ранее украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка.
Киевский режим обвинил задержанного в проведении разведки позиций ВФУ, однако в ЛНР эту информацию опровергли.
Народная милиция ЛНР обвиняет спецслужбы Украины в применении психотропных веществ и пыток к Андрею Косяку, а Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ — в бездействии в деле освобождения пленного.
Представительство ЛНР в СЦКК заявило о прекращении всех контактов с Киевом и отозвало гарантии безопасности, которые ранее дало на проведение работ у линии соприкосновения.