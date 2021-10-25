Первого президента Украины Леонида Кравчука на посту главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе может сменить депутат Верховной Рады Сергей Лёвочкин. Об этом сообщил украинский политолог Кирилл Молчанов в Facebook 25 октября

Делегация Киева в ТКГ не поедет на встречу в Минск - Арестович © Facebook Алексея Арестовича

«На место Кравчука, который проходит долгий курс реабилитации в Германии, может быть назначен Сергей Левочкин. Кравчук надолго, увы, вышел из большой политики в виду уважаемого возраста. Но Банковая, вероятно, заинтересована в мирном треке, или попросту переговорах по Донбассу», — написал политолог.

По мнению Молчанова, кандидатуру Лёвочкина предложили на пост главы делегации Киева, поскольку он умеет договариваться и привержен реализации Минских соглашений. Он заявил, что это лучший вариант, чем «стабильность войны и отсутствие реальных шагов к миру со стороны команды Резникова — Кравчука — Арестовича».

Ранее Леонид Кравчук был госпитализирован. В начале сентября он перенес операцию на сердце и сейчас проходит лечение в Германии.

На переговорах Трехсторонней контактной группы Кравчука временно заменил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Сергей Лёвочкин - депутат от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь». В 2010-2014 годах возглавлял администрацию президента Украины Виктора Януковича. После госпереворота на Украине Янукович назвал Лёвочкина провокатором и обвинил в подстрекательстве к Евромайдану.