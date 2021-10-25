Военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ присоединились к флешмобу с исполнением песни «Батько наш Бандера». Видео они разместили в Facebook 22 октября

«Национально-патриотическое воспитание детей — неотъемлемая часть формирования нации! Рожденные свободными уже сегодня четко выражают свою позицию. Мы — военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ — благодарим юное поколение за прославление украинских ценностей и поддерживаем их! Спасибо священнослужителям коллектива "Пентархия" за популяризацию военно-патриотической песни», — написали они в Facebook.

Также десантники передали эстафету с флешмобом в честь Бандеры десантникам Николаева.

Кумир Украины: песня о Бандере опередила трек Моргенштерна © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Затем к школьникам присоединились депутаты Верховной Рады от партии «Европейская солидарность». Они исполнили пару куплетов из гимна националистов прямо в парламенте. На Украине в октябре трек перегнал по популярности хиты Моргенштерна.

Степан Бандера — лидер Организации украинских националистов, причастен к многочисленным преступлениям против евреев, поляков и русских в годы Второй мировой войны.