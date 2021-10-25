Глава Евразийского аналитического клуба

Никита Мендкович: В Киргизии сейчас лучше не затягивать с транзитом власти © РИА Новости, Александр Натрускин

Долгое время занимался экономикой отрасли связи в России, автор и соавтор ряда специализированных докладов и проектов нормативных актов. Также работал в Центре изучения современного Афганистана (ЦИСА), специализировался в области региональной экономики и деятельности сил НАТО в стране, возглавлял экспертную группу ЦИСА.

Автор 5 книг (включая одно учебное пособие МГИМО) и нескольких сотен других работ по проблемам Среднего Востока и Южного Кавказа.

Сферы интересов: экономическая география, экономика Центральной Азии и Южного Кавказа, евразийская интеграция, борьба с международным терроризмом.

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), эксперт ЦИСА. Лауреат премии РСМД (2011 год) за лучшую работу в сфере анализа международных отношений. Имеет благодарности «Фонда публичной дипломатии им. Горчакова» за участие в лекционных турне в России, Кыргызстане и Таджикистане, член клуба друзей Фонда.