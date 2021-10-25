Торговля поддельными сертификатами о вакцинации от COVID-19 и занесением в государственную базу данных ложной информации о вакцинировании процветает на Украине. Таковы результаты журналистского расследования, опубликованного 23 октября на сайте американской телекомпании «Эй-би-си»

В статье отмечается, что многие украинцы, вместо того, чтобы получить бесплатную прививку от опасной болезни, платят взятки, чтобы избежать вакцинации. Некоторые Телеграм-каналы, предлагающие поддельные сертификаты, насчитывают тысячи подписчиков, отмечает агентство.

Есть каналы, торгующие только бумажными сертификатами. Получить поддельное цифровое свидетельство о вакцинации с государственного украинского сайта «Дия» труднее, но, тем не менее, возможно, отмечает американский журналист.

«Согласно некоторым объявлениям, вы можете получить поддельное свидетельство о вакцинации, даже если вы иностранец. Это будет стоить немного дороже, чем для гражданина Украины — 380 долларов, если вы находитесь за границей», — говорится в статье.

Коронавирус убил больше 64 тысяч украинцев © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

«Эй-би-си» указывает, что такая ситуация возникла из-за общего недоверия украинцев к правительственным учреждениям и широкого распространения дезинформации о вакцинах «и среди населения, и среди медицинского сообщества».

Телекомпания указывает, что доля полностью вакцинированного населения в стране составляет лишь 15%, а 56% опрошенных украинцев вообще не собираются прививаться от COVID-19. А тем временем цифры заболеваемости и смертности в стране продолжают ухудшаться, достигая рекордных величин с начала пандемии.