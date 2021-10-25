Мужчина с резиновым фаллоимитатором напал на группу цыганок в центре Киева на Крещатике. Соответствующее видео опубликовал 25 октября сайт APnews

Атошники против цыган. На Украине начались этнические чистки и погромы © AFP, Anatolii STEPANOV

Действие продолжалось несколько минут и сопровождалось женскими криками, но полиция не отреагировала.

Таким нестандартным образом украинец якобы хотел наказать женщин на видео за воровство.

Недавно в Волынской области толпа пьяных цыган избила ветерана так называемой антитеррористической операции в Донбассе (АТО), который стоял на остановке и разговаривал по телефону. После этого их заставляли извиняться на коленях. После этого цыгане нашли «обидчиков» и жестко избили. В ответ объединение участников АТО в Киеве предложило награду в 100 тысяч гривен (269,5 тысяч рублей) за информацию об участниках последнего нападения.

Случившееся получило большой отклик в соцсетях. Ряд жителей страны призвали к физической расправе над представителями нацменьшинства, в том числе женщинами и детьми. Часть постов посвящена одобрению геноцида цыган со стороны гитлеровской Германии с призывом повторить эти действия в сегодняшней Украине. Большинство сообщений такого характера сопровождается нацистской символикой.