Глава украинского государства Владимир Зеленский стал гораздо менее эмоциональным, чем во времена работы на сцене, сказал актер и автор студии «Квартал 95» Александр Пикалов в интервью изданию «Украинская правда», опубликованном 25 октября

Артист отказался сказать, хорошо или плохо для Зеленского то, что он пошел в президенты, так как, по его словам, это уже поздно обсуждать.

«Я вижу, что он очень изменился, он понимает, он по-другому общается, он анализирует, он реже взрывается, потому что на творческой стезе он очень часто — ух! Эмоциональный — труба!» — сказал Пикалов.

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За последние годы он видел Зеленского только 10 минут на дне рождения своей супруги Ирины в августе.

«Он всех поздравил, принес подарок, пожал руку, 10 минут — и уехал», — поведал Пикалов.

При этом Ирина Пикалова — крестная мать детей Владимира Зеленского.

Пикалов также рассказал, что Зеленский после того, как стал президентом, сменил телефонные номера, а новый ему ни он, ни супруга Зеленского Елена не сообщили.