Артист отказался сказать, хорошо или плохо для Зеленского то, что он пошел в президенты, так как, по его словам, это уже поздно обсуждать.
«Я вижу, что он очень изменился, он понимает, он по-другому общается, он анализирует, он реже взрывается, потому что на творческой стезе он очень часто — ух! Эмоциональный — труба!» — сказал Пикалов.
Он считает, что сейчас Зеленский ведет себя сдержанно. Также он отметил, что Зеленский стал меньше общаться с ним и другими друзьями.
За последние годы он видел Зеленского только 10 минут на дне рождения своей супруги Ирины в августе.
«Он всех поздравил, принес подарок, пожал руку, 10 минут — и уехал», — поведал Пикалов.
При этом Ирина Пикалова — крестная мать детей Владимира Зеленского.
Пикалов также рассказал, что Зеленский после того, как стал президентом, сменил телефонные номера, а новый ему ни он, ни супруга Зеленского Елена не сообщили.