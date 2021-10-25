В ролике Королева ведет под уздцы белую лошадь и рассказывает о пользе иппотерапии.
«Полезно скакать верхом, потому что происходит массаж внутренних органов. Возьмите на заметку, ведь плохого — да, Ульяна? (кличка лошади —ред.) — мы не посоветуем», — сказала Королева.
«Наташа копия мама становится», «Я думала, что это мама Наташи», «У Наташи мамин носик и широковатое лицо, которое её никак не портит, наоборот, очень красивое, а глазки и брови, скорее всего, папины. Присмотритесь получше», «Дети всегда похожи на своих родителей, если вы исключение, то вопрос к родителям», «Америку открыла», — отозвались в комментариях подписчики звезды.
Ранее мать Наташи Королевой, живущая в США Людмила Порывай поделилась своими рецептами радости жизни на пенсии. По утрам женщина делает зарядку, а затем отправляется на пляж, по дороге нюхая любимое дерево. Она рассказала, что однажды посетила и нудистский пляж.