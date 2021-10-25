Подписчики певицы украинского происхождения Наташи Королевой решили, что с возрастом звезда становится копией матери, живущей в США Людмилы Порывай. Об этом они на днях заявили в комментариях к посту в Instagram Королевой

В ролике Королева ведет под уздцы белую лошадь и рассказывает о пользе иппотерапии. Ходит к одному дереву: мать Королевой раскрыла личную тайну © Людмила Порывай/Инстаграм

«Полезно скакать верхом, потому что происходит массаж внутренних органов. Возьмите на заметку, ведь плохого — да, Ульяна? (кличка лошади —ред.) — мы не посоветуем», — сказала Королева.

«Наташа копия мама становится», «Я думала, что это мама Наташи», «У Наташи мамин носик и широковатое лицо, которое её никак не портит, наоборот, очень красивое, а глазки и брови, скорее всего, папины. Присмотритесь получше», «Дети всегда похожи на своих родителей, если вы исключение, то вопрос к родителям», «Америку открыла», — отозвались в комментариях подписчики звезды.

Ранее мать Наташи Королевой, живущая в США Людмила Порывай поделилась своими рецептами радости жизни на пенсии. По утрам женщина делает зарядку, а затем отправляется на пляж, по дороге нюхая любимое дерево. Она рассказала, что однажды посетила и нудистский пляж.