Россиянам, которые сделали прививку от COVID-19, должны давать два оплачиваемых выходных. Такой документ подписал президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства, сообщили 24 октября на сайте Кремля

Вакцинация от коронавируса: работа над ошибками © REUTERS, Pavlo Palamarchuk Михаил Мишустин и руководители исполнительных органов власти.

Глава государства также поручил кратно увеличить охват тестов на COVID-19 и в кратчайшие сроки предусмотреть изоляцию заболевших.

Ранее предоставить сотрудникам два выходных для вакцинации предложила вице-премьер Татьяна Голикова. Она также заявила о необходимости ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни, а для части регионов, где ситуация с COVID-19 сложная, объявить нерабочими дни с 23 октября. Президент во время совещания с правительством поддержал предложение Голиковой о нерабочих днях и заявил, что сейчас особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии».

Путин также рекомендовал регионам ввести запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и ограничить оказание услуг общественного питания в вечернее и ночное время, обеспечить запрет ночных развлекательных мероприятий и ресторанов (с 23.00 до 6.00), перевести пожилых (старше 60) и хронических больных сотрудников на удаленную работу на четыре недели, ввести самоизоляцию для непривитых старше 60 лет.