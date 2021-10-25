Количество людей на Украине, которые получают не образование, а дипломы о высшем образовании, абсолютно запредельное. Об этом 25 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов рассказал в интервью «РБК-Украина»

По его словам, в 2020 году аппарат СНБО провел анализ системы высшего образования, чтобы получить данные, работают ли выпускники по специальности. «Поющий ректор» подтвердил, что его студентки попадают «прямиком в постель шефа»

«У нас страна юристов, маркетологов и менеджеров. При этом факт — в "Черниговском коллегиуме" на учителя физики учится только один молодой человек. Нам надо объяснить и на государственном уровне принять решение о том, что мы с такого-то года выпускаем медиков, айтишников, физиков, химиков и биологов — профессии будущего. Надо прекратить эту паранойю и перестать выпускать людей, которые потом не могут себя реализовать, занимают время, занимают место», — заявил он.

При этом Данилов отметил, что нынешнее положение вещей ведет к деградации понятия высшего образования и его девальвации.

Ранее Данилов выступил за введение изменений в Конституцию страны, чтобы из парламентско-президентской, сделать Украину «жесткую президентскую республику». Кроме того он объявил кланово-олигархический экономический строй на Украине.