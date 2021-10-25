Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что знает о факте продажи украинских законопроектов и их цену. Об этом 25 октября он рассказал в интервью «РБК-Украина»

«Для олигархического клана гораздо проще будет работать, если будет парламентско-президентская республика. Меня сейчас могут обвинять в чем угодно, но я тот человек, который был там под куполом (имеется ввиду в Верховной Раде — ред.). Я был народным депутатом, я понимаю, как работает эта система. Купить законопроект стоит недорого», — заявил он.

По словам Данилова, последствия покупки законопроекта для страны очень часто выливаются в катастрофическую ситуацию.Ранее Данилов выступил за введение изменений в Конституцию страны, чтобы из парламентско-президентской, сделать Украину «жесткую президентскую республику».