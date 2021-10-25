Власти Харькова решили провести ежегодный фестиваль «Зомбифест» в честь Хэллоуина, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране. Об этом 24 октября сообщили на сайте suspilne.media

Где отпраздновать Хэллоуин на Украине: 4 ужасающие идеи © my-kiev.com уверяет, что оно пройдет с соблюдением всех карантинных требований.

«Мы планируем провести, но с соблюдением норм: мы призываем всех быть в масках, соблюдать по возможности социальную дистанцию, будет лучше, если будут люди вакцинированы, время еще есть», — сказал Кравченко.

Тем временем за минувшие сутки на Украине зафиксировали 14 634 новых случаев заболевания COVID-19. Накануне сообщалось почти о 21 тысяче новых случаев заболевания, позавчера — более чем о 23 тысячах случаев. За все время пандемии коронавирусом на Украине заболели 2 784 039 человек, умерли 64 202 пациента.

С 10 октября Харьков и Харьковская область перешли в «оранжевую» зону эпидемиологической опасности, из чего следует, что в регионе должны запрещать проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на четыре квадратных метра площади здания или территории. 13 октября «Зомбифест» отменили. А сейчас вновь разрешили, несмотря на то, что ежегодно фестиваль посещают десятки тысяч человек.