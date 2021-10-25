Финал украинского Нацотбора на «Детское Евровидение» – 2021 ознаменовался скандалом - одну из участниц отстранили от участия в финале отбора в последний момент. Об этом сообщает kp.ua 25 октября

По итогам Нацотбора жюри и зрители выбрали представительницу Украины на детском песенном конкурсе. На «Детское Евровидение» – 2021 с песней «Важіль» поедет 14-летняя Елена Усенко из города Белая Церковь. Ранее она участвовала в шоу «Голос. Дети» и снималась в клипе украинской певицы Златы Огневич.

Сирота с Волыни, которого не пустили на детское «Евровидение», теперь дружит с мэром Одессы © muaythai.org.ua Анжелику Макфарлейн. По данным представителей певицы, автор песни Макфарлейн отказался передать права на нее украинскому «Общественному телевидению». Он потребовал от девушки 10 тыс. долларов за песню.

Команда Макфарлейн попросила заменить песню в финале на другую, которую написала певица Марина Круть специально для участников отбора, но организаторы запретили это сделать, сославшись на правила.

Финал конкурса «Детское Евровидение» – 2021 состоится в Париже 19 декабря. В нем примут участие юные певцы из 19 стран.