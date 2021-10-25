По итогам Нацотбора жюри и зрители выбрали представительницу Украины на детском песенном конкурсе. На «Детское Евровидение» – 2021 с песней «Важіль» поедет 14-летняя Елена Усенко из города Белая Церковь. Ранее она участвовала в шоу «Голос. Дети» и снималась в клипе украинской певицы Златы Огневич.
При этом накануне финала Нацотбора судьи дисквалифицировали участницу Анжелику Макфарлейн. По данным представителей певицы, автор песни Макфарлейн отказался передать права на нее украинскому «Общественному телевидению». Он потребовал от девушки 10 тыс. долларов за песню.
Команда Макфарлейн попросила заменить песню в финале на другую, которую написала певица Марина Круть специально для участников отбора, но организаторы запретили это сделать, сославшись на правила.
Финал конкурса «Детское Евровидение» – 2021 состоится в Париже 19 декабря. В нем примут участие юные певцы из 19 стран.