«Мы неоднократно имели дискуссию с Владимиром Александровичем [Зеленским] на эту тему. Если бы у нас все без исключения органы выполняли качественно свои функциональные обязанности, то у нас бы по многим вопросам заседания СНБО не происходили бы. Но что мы имеем? Мы имеем кланово-олигархический экономический строй в нашей стране. И на сегодня этот строй является угрозой нашей национальной безопасности», — заявил он.
При этом секретарь СНБО отметил, что речь не идет о фамилиях, а о некой «построенной системе».
Ранее Данилов заявил, что введение визового режима с Россией нецелесообразно, поскольку украинские пограничники и так не пускают в страну колоссальное количество людей.