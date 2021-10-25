Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины не пришлось бы выполнять функцию превентивного органа, если бы все без исключения ведомства выполняли качественно свои функциональные обязанности. Об этом 25 октября заявил секретарь Совбеза Алексей Данилов в интервью «РБК-Украина»

Сокуров: Мы не можем отменить глоссарий СНБО, но мы можем действовать через СМИ © bditelnost.info

При этом секретарь СНБО отметил, что речь не идет о фамилиях, а о некой «построенной системе».

Ранее Данилов заявил, что введение визового режима с Россией нецелесообразно, поскольку украинские пограничники и так не пускают в страну колоссальное количество людей.