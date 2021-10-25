«Если вы хотите мое личное мнение, я могу сказать. Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее. В нашей истории трудно найти факты, когда без личности можно было сделать рывок вперед. Это не только в нашей истории. Сегодня все страны фактически создают личности», — сказал Данилов.
По его словам, парламентско-президентские республики «могут существовать, но в условиях, когда есть уже устоявшаяся демократия, которая имеет свои корни». Для этого, уверен Данилов, еще должны пройти века.
Ранее Данилов объявил кланово-олигархический экономический строй на Украине. По его словам, Совету национальной безопасности и обороны Украины не пришлось бы выполнять функцию превентивного органа, если бы все без исключения органы качественно выполняли свои функциональные обязанности.