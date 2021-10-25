Знакомый украинского кинооператора Галины Хатчинс, случайно застреленной на съемках фильма голливудским актером Алеком Болдуином, осветитель Сергей Светной заявил, что в смерти Хатчинс виноваты американские продюсеры. Об этом сообщает Тelegram-канал «Культурная прачечная» 25 октября

«Я стоял плечом к плечу во время этого рокового выстрела, который унес ее жизнь и ранил режиссера Джоэла Соузу. Я держал ее на руках, когда она умирала. На моих руках была ее кровь. И я хочу высказать свое мнение, почему это случилось. Всему виной халатность и непрофессионализм», — написал Светной.

По его словам, в департаменте, который отвечал за оружие, в день трагедии работала «24-летняя девочка», которую он не считает профессионалом, а причина такой ситуации — в желании продюсеров сэкономить.

Родители убитой Болдуином кинооператора требуют наказать виновных © wikipedia.org Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и тяжело ранил режиссёра Джоэла Соузу во время съёмок фильма «Ржавчина» в американском штате Нью-Мексико. Хатчинс была украинкой. Она родилась в Киеве в 1979 году, ее детство прошло на советской военной базе в Заполярье.

Трагедия произошла из-за проблем с реквизитом: актер выстрелил в направлении камеры, не зная, что оружие было заряжено боевыми патронами.

По данным СМИ, в этот день вместо постоянного работника, ответственного за реквизит, вышел другой человек, из-за того что около шести членов съемочной группы отказались работать, требуя погашения долга по зарплате и улучшения условий труда.

Отец Хатчинс, гражданин Украины Анатолий Андросович заявил, что, подавать ли иск к боссам киностудии, решит муж погибшей Мэтт Хатчинс. Кроме того, без матери остался ребенок пары Андрос Хатчинс.