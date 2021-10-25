Промышленные центы юго-востока Украины смогут себя прокормить без поддержки со стороны Москвы. Но вопрос в качестве «корма». Об этом рассказал один из лидеров харьковского Антимайдана Александр Александровский в интервью изданию Украина.ру

Александр Александровский: В Украине проводятся опаснейшие исследования

Что касается украинской промышленности, то возродиться она сможет, только получив доступ на рынки Евразийского экономического союза, поскольку на Западе украинская продукция никому не нужна — это наглядно показывают итоги подписания ассоциации с ЕС, уточнил он.

«На Западе нужны только украинские трудовые ресурсы. По сути, это такая форма современного рабства. Не обязательно силой угонять людей на работу — можно просто экономически создать такие условия, при которых иного выбора, кроме как ехать на заработки, у людей не будет», — указал Александровский.

Банальная экономическая кооперация с «неподконтрольными территориями» могла не только улучшить экономические показатели самой Украины, но и наладить гуманитарное сотрудничество с Донбассом, но, к сожалению, украинские власти не рассматривают данную возможность как приемлемую, а это говорит о том, что для Украины самое печальное время еще впереди, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.