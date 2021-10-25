По мнению Данилова, нельзя однозначно утверждать о естественной или искусственной версии происхождения коронавируса.
«Мое мнение — за этим стоит человек. Кто-то считает, что за этим стоит летучая мышь», — заявил он.
По оценкам секретаря СНБО, пандемия COVID-19 пойдет на спад к следующему лету.
Однако, подчеркнул Данилов, возможно появление новых штаммов коронавируса.
За прошедшие сутки на Украине коронавирус выявили у 14 634 человек. По состоянию на 25 октября в красной зоне карантинных ограничений на Украине находятся шесть областей, с 26 октября их будет восемь.
Ранее Всемирная организация здравоохранения и китайские специалисты сообщили, что наиболее вероятная версия появления COVID-19 — переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей. В ВОЗ призвали продолжать исследования разных гипотез происхождения коронавируса.