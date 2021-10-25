По мнению секретаря СНБО, «в условиях российской агрессии» Украине нет смысла вводить с РФ визовый режим.
«Мы и так понимаем, кто к нам едет, кого мы не пускаем. Хочу сказать, эта информация достаточно специфическая, на самом деле наши пограничники колоссальное количество людей по тем или иным причинам не пропускают на нашу территорию», — сказал Данилов.
Служба безопасности Украины регулярно пополняет черный список граждан РФ, которым запрещен въезд на Украину. В частности, в черном списке Украины 228 российских артистов, в том числе уже умершие. Кроме того, украинский ведущий Игорь Кондратюк предлагал усилить контроль за гастролями российских звезд, добавив к черному списку еще и дополнительный закон, запрещающий гражданам РФ выступать на Украине.
В 2018 году на пунктах пропуска украинской границы с РФ частично заработала система биометрического контроля. Гражданам России стало необходимо проходить трехэтапную процедуру.