Введение визового режима с Россией нецелесообразно, украинские пограничники и так не пускают в страну колоссальное количество людей, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью «РБК-Украина», опубликованном 25 октября

Данилов пообещал, что Крым вернется в состав Украины © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

«Мы и так понимаем, кто к нам едет, кого мы не пускаем. Хочу сказать, эта информация достаточно специфическая, на самом деле наши пограничники колоссальное количество людей по тем или иным причинам не пропускают на нашу территорию», — сказал Данилов.

Служба безопасности Украины регулярно пополняет черный список граждан РФ, которым запрещен въезд на Украину. В частности, в черном списке Украины 228 российских артистов, в том числе уже умершие. Кроме того, украинский ведущий Игорь Кондратюк предлагал усилить контроль за гастролями российских звезд, добавив к черному списку еще и дополнительный закон, запрещающий гражданам РФ выступать на Украине.

В 2018 году на пунктах пропуска украинской границы с РФ частично заработала система биометрического контроля. Гражданам России стало необходимо проходить трехэтапную процедуру.