Министр обороны РФ Сергей Шойгу 23 октября прокомментировал заявление своей немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости сдерживания России c использованием ядерного оружия, передает РИА Новости

Александр Рар: если российско-немецкие отношения разрушатся, Европу ждет катастрофа © РИА Новости, Михаил Климентьев Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ответ на вопрос, готовит ли НАТО сценарии сдерживания России в балтийском и черноморском регионах, в том числе в воздушном пространстве с ядерным оружием, заявила, что нужно «очень ясно дать понять» Москве, что западные страны не остановятся перед использованием подобных средств.

Шойгу подчеркнул, что безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. По его словам, сегодня именно НАТО не готово к равноправному диалогу по этому вопросу.

«На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать», — заявил Шойгу.

Министр обороны РФ напомнил, что реализация натовского плана «сдерживания» в Афганистане закончилась катастрофой, «с которой теперь разбирается весь мир».