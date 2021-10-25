Странам НАТО, в частности Германии, не стоит грозить России, забывая о трагедии Второй мировой войны и ее последствиях. Об этом написал политолог Евгений Сатановский у себя в Telegram-канале 22 октября

Марков перечислил самые уязвимые для НАТО стратегические объекты России © CC0, Pixabay Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ответ на вопрос, готовит ли НАТО сценарии сдерживания России в балтийском и черноморском регионах, в том числе в воздушном пространстве с ядерным оружием, заявила, что нужно «очень ясно дать понять» Москве, что западные страны не остановятся перед использованием подобных средств.

Сатановский отметил, что влияние стран НАТО на территории соседних с Россией государств достаточно велико.

«Глянешь на карту — зона оккупации нынешняя бывшего СССР ещё та. Чистый 1943 год. Прибалтика, Украина, Молдавия… В Белоруссии у европейцев и американцев не срослось, но в Грузии — вполне. Да и в остальном Закавказье, Средней Азии и Казахстане они вместе с турками активничают, как у себя дома. Гнать пора поганой метлой, и давно, только команды пока начальство не даёт», — написал он.

Политолог заявил, что при нынешнем уровне вооружения России существование НАТО и всех стран, входящих в него, «станет фактором неопределенным», и сама Германия в нынешнем виде после возможного конфликта не останется.

По словам Сатановского, если, по мнению Крамп-Карренбауэр, игра стоит свеч, Германия может попробовать «продемонстрировать России агрессию», но стоит помнить, чем это закончилось в прошлый раз.