По его словам, Россия «не может запретить жителям Крыма и Донбасса общаться с украинскими властями».
«Россия как государство-оккупант должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров "нормандского формата"», — заявил дипломат.
Николенко потребовал от Москвы «обеспечить базовые потребности жителей Крыма и Донбасса», в частности защиту от коронавируса и безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к обоим регионам.
На днях глава Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов объявил о планах открыть центры связи на контрольных пунктах въезда-выезда на крымском участке российско-украинской границы и линии соприкосновения в Донбассе. На полуострове раскритиковали эту идею, отметив ее бессмысленность.
В российском МИД идею Киева создать «пункты прямой коммуникации» с крымчанами назвали цирковым номером. Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова напомнила, что жители полуострова уже «сказали все, что хотели», и рекомендовала Киеву вернуть удерживаемые у жителей Донбасса социальные выплаты и разблокировать жизненно важную инфраструктуру.