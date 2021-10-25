Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко потребовал от России выполнять «обязательства» в отношении крымчан, передало 24 октября издание «РБК-Украина»

«На танке»: Угольников сделал громкое заявление про Крым © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

«Россия как государство-оккупант должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров "нормандского формата"», — заявил дипломат.

Николенко потребовал от Москвы «обеспечить базовые потребности жителей Крыма и Донбасса», в частности защиту от коронавируса и безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к обоим регионам.

На днях глава Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов объявил о планах открыть центры связи на контрольных пунктах въезда-выезда на крымском участке российско-украинской границы и линии соприкосновения в Донбассе. На полуострове раскритиковали эту идею, отметив ее бессмысленность.

В российском МИД идею Киева создать «пункты прямой коммуникации» с крымчанами назвали цирковым номером. Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова напомнила, что жители полуострова уже «сказали все, что хотели», и рекомендовала Киеву вернуть удерживаемые у жителей Донбасса социальные выплаты и разблокировать жизненно важную инфраструктуру.